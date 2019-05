Esporte Botafogo bate Fluminense em clássico e engata 3ª vitória seguida

Vindo de vitórias nas últimas rodadas, o Botafogo triunfou no clássico realizado no Maracanã ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, ontem, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Eduardo Barroca ganhou a terceira seguida em quatro jogos, passou a somar nove pontos e vai terminou o sábado como vice-líder da competição - com a mesma pontuação, o lí...