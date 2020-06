Esporte Botafogo anuncia a rescisão de contrato do zagueiro argentino Joel Carli O argentino de 33 anos, chegou ao time carioca em 2015 e logo se tornou um dos líderes da equipe, chegando a ostentar a braçadeira de capitão do time

O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo informou, nesta quinta-feira, por intermédio de um comunicado, que o zagueiro Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco do clube carioca. O argentino Joel Carli, de 33 anos, chegou ao Botafogo em dezembro de 2015 e logo se tornou um dos líderes da equipe, chegando a ostentar a braçadeira de capitão do time. Foi do defe...