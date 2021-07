Esporte Botafogo anuncia a demissão do técnico Marcelo Chamusca Treinador balançava no cargo há algum tempo, e a pressão aumentou após empate com o Cruzeiro

Marcelo Chamusca não é mais técnico do Botafogo. A saída foi anunciada pelo clube na tarde desta terça-feira (13), através de uma nota oficial. O adeus acontece após muita pressão devido ao começo ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também deixam o time alvinegro. O treinador balançava no car...