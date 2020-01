Esporte Botafogo é derrotado pelo Estrela do Norte em jogo-treino no Espírito Santo Neste sábado, o Botafogo vai estrear no Campeonato Carioca com um time formado por reservas e jogadores da base, dirigido pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni

O Botafogo saiu-se mal no primeiro jogo-treino de sua pré-temporada, realizada na cidade de Domingos Martins (ES). Nesta sexta-feira, a equipe alvinegra foi derrotada por 1 a 0 pelo Estrela do Norte, clube que disputa a primeira divisão do Espírito Santo. Alberto Valentim, treinador da equipe carioca, colocou duas formações em campo, uma no primeiro tempo e outra no ...