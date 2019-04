Esporte Botafogo é derrotado, de virada, por 2 a 1, pelo Juventude e cai na Copa do Brasil Time alvinegro havia empatado, em casa, e é eliminado na 3ª fase da competição nacional

Assim como aconteceu na decisão de 1999, o Juventude levou a melhor sobre o Botafogo nesta quinta-feira (11) e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1, de virada, no Alfredo Jaconi. Após empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro, quem vencesse na Serra Gaúcha garantiria a classificação. O Botafogo até saiu na frente com Cí...