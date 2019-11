Esporte Boselli volta a treinar no gramado, mas é dúvida para enfrentar o Avaí

O atacante Mauro Boselli voltou a treinar no gramado nesta segunda-feira, mas ainda é dúvida no Corinthians para a partida de quarta-feira contra o Avaí, na arena do clube em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino fez uma atividade física separado do elenco e demonstrou estar recuperado do problema muscular na coxa direita. A lesão o dei...