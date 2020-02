Esporte Boselli marca nos acréscimos e Corinthians empata com Santo André em casa Com o empate, o Corinthians se mantém na segunda posição do Grupo D, com nove pontos, atrás do líder Guarani. O Santo André lidera o Grupo B

Poucas horas depois de as organizadas realizarem um protesto para cobrar a diretoria, jogadores e comissão técnica, o Corinthians foi salvo de mais uma derrota por Mauro Boselli. O centroavante argentino, que entrou no intervalo da partida, balançou as redes nos acréscimos e garantiu o empate em 1 a 1 com o Santo André na Arena em Itaquera, nesta quarta-feira. O time d...