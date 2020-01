Esporte Boselli destaca perfil agregador de Tiago Nunes: 'Não deixa de lado ninguém' Segundo o atacante argentino, o treinador conversa muito com os jogadores, explica o que deseja de cada atleta e ressalta que o elenco completo está focado em evoluir

O centroavante Mauro Boselli começou na frente de Gustavo e Vagner Love na disputa por uma vaga entre os titulares do Corinthians na temporada de 2020. Na estreia do time sob o comando do técnico Tiago Nunes, o argentino esteve em campo nos 45 minutos iniciais da vitória sobre o New York City por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Florida Cup. Em entrevista coletiva ne...