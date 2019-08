Esporte Borussia Dortmund vence fácil fora de casa em sua estreia na Copa da Alemanha Com um gol de Marco Reus e outro de Paco Alcácer, o Borussia Dortmund venceu o Uerdingen por 2 a 0

Com um gol de Marco Reus e outro de Paco Alcácer, o Borussia Dortmund venceu o Uerdingen por 2 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, em sua estreia na Copa da Alemanha. Foi o segundo triunfo do time em dois confrontos oficiais nesta sua temporada 2019/2020 - no último sábado, a equipe derrotou o Bayern de Munique, também por 2 a 0, para garantir o título da Supercopa d...