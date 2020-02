Esporte Borussia Dortmund perde jogo espetacular em Leverkusen e não alcança o Bayern Em jogo de sete gols, o time amarelo caiu diante do Bayer Leverkusen, por 4 a 3, na casa do adversário

Um jogo empolgante, indefinido até o apito final, impediu o Borussia Dortmund de se juntar ao Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão. O time amarelo caiu neste sábado diante do Bayer Leverkusen por 4 a 3, na casa do adversário, e agora corre o risco de ficar a seis pontos de distância do primeiro colocado da competição. Neste domingo, o Bayern vai encarar...