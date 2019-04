Esporte Borussia Dortmund goleia Freiburg e continua a perseguição ao Bayern de Munique Diferença do Borussia para o líder Bayer é de um ponto, 70 a 69

O Borussia Dortmund continua sua perseguição ao Bayern de Munique, após a goleada imposta, por 4 a 0, neste domingo (21), sobre o Freiburg, no campo do adversário, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. A quatro jogos do fim da competição, o time de Munique tem 70 pontos, contra 69 da equipe de Dortmund. Em jogada muito bem articulado pelo lado esquer...