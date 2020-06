Esporte Borussia Dortmund freia ascensão do Hertha e segue na caça do líder Bayern Resultado também ajudou o Dortmund a ficar mais perto de garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada

O Borussia Dortmund fez sua parte e derrotou o Hertha Berlin neste sábado por 1 a 0, em casa, no Signal Iduna Park, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Permaneceu, assim, vivo na briga pelo título. O gol do triunfo foi marcado pelo volante Emre Can na etapa final. O Borussia Dortmund é vice-líder, com 63 pontos, sete a menos que o líder Bayern e quatro a mais que ...