Esporte Borussia Dortmund cede empate ao Werder Bremen e se distancia do título alemão BVB abriu 2 a 0 no primeiro tempo e sofreu o empate no decorrer da etapa final

O Borussia Dortmund ficou mais longe da conquista do título do Campeonato Alemão, ao empatar, neste sábado, por 2 a 2, diante do Werder Bremen, no campo do adversário, pela 32ª rodada. Com o resultado, a equipe visitante soma 70 pontos, quatro atrás do líder Bayern de Munique, a dois jogos do fim da competição. O time da casa chegou aos 47 pontos e tem poucas chances d...