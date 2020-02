Esporte Borussia Dortmund atropela o Eintracht Frankfurt antes de encarar o PSG Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou aos 42 pontos, mesma pontuação do RB Leipzig, e subiu para o segundo lugar, um ponto atrás do líder Bayern de Munique

O Borussia Dortmund chega com o moral elevado para enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira, na Alemanha, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta sexta, o time do técnico Lucien Favre teve uma atuação quase perfeita e atropelou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, no Signal Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. Com o resultado, o Borussia ...