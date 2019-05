Esporte Borja treina no Palmeiras e deve ser relacionado para enfrentar o Inter O colombiano, por causa de problemas físicos, está há oito jogos sem atuar pelo Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (2) após empatar por 1 a 1 com o CSA fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no trabalho foi a presença do centroavante Borja, que se recupera de uma pancada no joelho esquerdo. O jogador realizou exames na quarta-feira que identificaram o rompimento de um pequeno vas...