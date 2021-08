Esporte Borja marca de novo, Grêmio vence Bahia e fica mais perto de sair do Z4 O Grêmio, agora, tem 16 pontos e dorme em 17º na tabela, um salto de duas posições. Está um ponto atrás do Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento

Miguel Borja marcou e o Grêmio venceu. Neste sábad (21), em Porto Alegre, o time de Felipão fez 2 a 0 no Bahia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do centroavante colombiano abriu a vitória, confirmada nos acréscimos com Diego Souza. Na aritmética que mais importa por ora aos gremistas, o resultado dá ânimo na luta para sair da zona do rebaixamento. O Grêmio...