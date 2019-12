Esporte Borja diz que espera resposta do Palmeiras para fechar com Junior Barranquilla Atacante é a contratação mais cara da história da equipe alviverde e deve ser emprestado, já que não faz parte dos planos do time paulista para 2020

O centroavante Miguel Borja se acertou com o Junior Barranquilla, da Colômbia. No entanto, o jogador de 26 anos ainda aguarda a resposta do Palmeiras para a transferência ser oficializada. Ele é torcedor do clube colombiano e falou em "sonho se tornando realidade". Contratado em 2017, Borja tem vínculo com o Palmeiras até o final de 2021. Ele não está nos planos ...