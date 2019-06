Esporte Bom retrospecto e vitórias importantes marcam história da seleção em Porto Alegre Em 16 jogos na cidade, o Brasil ganhou 15 vezes e perdeu somente uma vez - em um amistoso para a Argentina por 2 a 0, no estádio Beira-Rio, em 1970

A seleção brasileira terá nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre, a oportunidade de vivenciar mais uma partida importante na capital gaúcha. A equipe do técnico Tite vai entrar em campo pelas quartas de final da Copa América, contra adversário ainda indefinido, e com um retrospecto bastante favorável na cidade, com direito a vitórias sobre adversários badalados e a...