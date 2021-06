Esporte Bolsonaro usa vacinados para comparar a Copa América no Brasil com a Olimpíada no Japão

Diante da pressão para que o Brasil não sedie a Copa América em meio à pandemia de Covid, o presidente Jair Bolsonaro comparou nesta segunda-feira (7) a situação do país, onde 14,3% da população recebeu duas doses de vacina, com a do Japão, que receberá as Olimpíada e tem apenas 3,4% das pessoas imunizadas. "Japão, se eu não me engano, 3% foram vacinados pela segund...