Esporte Bolsonaro sanciona Lei do Mandante, que altera regras de transmissão de jogos Emissora detentora de contrato com o time da casa pode transmitir o jogo independente do acordo que o visitante tenha

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a Lei do Mandante, que muda as regras de direitos de transmissão da Lei Pelé e define que a emissora detentora de contrato com o time da casa pode transmitir o jogo independente do acordo que o visitante tenha. Atualmente, uma emissora de televisão ou rádio, para transmitir um jogo de futebol, precisa ter contra...