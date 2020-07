Esporte Bolsonaro recebe Marcelinho Carioca e veste camisa do Corinthians Ex-jogador aproveitou para defender a MP 984, que dá aos clubes mandantes poder de transmissão

O presidente –e palmeirense– Jair Bolsonaro (sem partido) apareceu em vídeo divulgado nesta quarta-feira (29) vestido com uma camisa do Corinthians ao lado do ex-jogador Marcelinho Carioca. Na publicação, os dois aparecem no Palácio do Planalto e jogam bola. Eles defenderam a Medida Provisória 984, que determina que o time de futebol mandante do jogo possui o dire...