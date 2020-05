Esporte Bolsonaro pede a Crivella o retorno do futebol no Rio de Janeiro O presidente disse até que o Ministério da Saúde poderá emitir parecer favorável aos jogos do esporte no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (21), na transmissão de sua Live semanal, que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, libere o retorno do futebol carioca. O assunto, segundo Bolsonaro, foi discutido numa reunião com o próprio prefeito. O tema divide os próprios clubes da cidade. "Estive com o Crivella hoje (quinta) conversando sobre a vol...