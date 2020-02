Esporte Bolsonaro ouve do Flamengo sugestões de mudanças nas leis relativas ao futebol No domingo (16), presidente da República foi ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir à decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (17), no Palácio da Alvorada, em Brasília, dirigentes do Flamengo que, segundo ele, levaram ao chefe do Executivo sugestões de mudanças legislativas relativas ao esporte. De acordo com Bolsonaro, foram dados encaminhamentos de como o governo federal pode agir em torno do tema. "Perguntei se havia unanimidade dos de...