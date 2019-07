Esporte Bolsonaro irá ao Mineirão para acompanhar partida entre Brasil e Argentina Após participar da festa de abertura da Copa América, presidente estará também na semifinal da competição

O presidente Jair Bolsonaro estará no estádio do Mineirão na noite desta terça-feira para acompanhar a partida entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América. Após cumprir agenda no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a tarde, o presidente viaja para a capital mineira para acompanhar dos camarotes a definição do primeiro finalista do torneio. A presença d...