Esporte Bolsonaro encontra diretor da Rio Motorsports para conversar sobre GP de F-1

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, o diretor executivo do consórcio Rio Motorsports, JR Pereira. A empresa é vencedora da licitação para a construção do novo autódromo do Rio de Janeiro, no bairro de Deodoro. O encontro serviu para conversar sobre o andamento das negociações entre a cidade e o comando da Fórmula 1 pa...