Esporte Bolsonaro diz que há '99% de chance' de F-1 voltar para o Rio a partir de 2021 Presidente deu declaração após reunião com diretor executivo da Fórmula 1, que ainda adota cautela

O GP do Brasil tem "99% ou mais" de chance de mudar de São Paulo para o Rio a partir de 2021. A declaração foi do presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com o diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey, e o governador fluminense, Wilson Witzel, nesta segunda-feira."Nós não perderemos a Fórmula 1. O contrato vence ano que vem com São Paulo e resolveram retornar a Fór...