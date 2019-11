Esporte Bolsonaro desiste de ir a Lima para ver Fla x River pela final da Libertadores Torcedor do Palmeiras, o presidente visitou os jogadores da seleção brasileira sub-17, que faturou o título mundial da categoria no último domingo, e na conversa com os garotos disse que torceria pela equipe carioca neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir a Lima, no Peru, para acompanhar o jogo entre Flamengo e River Plate, da Argentina, no sábado, às 17 horas (de Brasília), pela final da Copa Libertadores. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo Palácio do Planalto. No último dia 6, o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, disse que Bolsonaro acompanhari...