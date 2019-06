Esporte Bolsonaro defende Neymar em acusação de estupro: "Espero dar um abraço no Neymar. Acredito nele" Presidente participa de evento em Aragarças para o lançamento de projeto ambiental

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) defendeu, na manhã desta quarta-feira (5), o atacante Neymar no caso de acusação de estupro. Em entrevista em Aragarças (GO), Bolsonaro afirmou que acredita no jogador, estará no jogo entre Brasil e Catar, nesta noite, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, e pretende dar um abraço no atleta do PSG antes do amistoso. "Hoje, devo e...