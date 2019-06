Esporte Bolsonaro avalia participar da abertura da Copa América, diz dirigente da CBF Na última quarta-feira, Bolsonaro assistiu à vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre o Catar, em jogo amistoso em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha

O comitê organizador local da Copa América recebeu sinalização positiva de que o presidente Jair Bolsonaro deve ir à cerimônia de abertura da competição continental no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida inaugural é o jogo entre as seleções de futebol do Brasil e da Bolívia, no dia 14 de junho. "O cerimonial está estudando e deu sinais de que é possível....