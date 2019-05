Esporte Bologna empata com a Lazio fora e se livra do rebaixamento no Italiano Equipe grená chegou aos 41 pontos, abrindo quatro de vantagem para o Genoa, que abre a zona de rebaixamento. Última rodada do Italiano será disputada no próximo sábado (25) e domingo (26)

O Bologna foi até Roma e obteve um empate, por 3 a 3, diante da Lazio, nesta segunda-feira (20), no encerramento da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano. Com o ponto conquistado, o time bolonhês livrou-se do rebaixamento, pois alcançou os 41 pontos, contra 37 do Genoa, primeiro time da zona da degola. Campeã da Copa da Itália e vaga garantida na Liga Eur...