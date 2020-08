Esporte Boliviano tem futuro incerto no Atlético-GO Henry Vaca chegou ao clube em fevereiro, mas tem encontrado dificuldades para ganhar espaço na equipe

Em fevereiro, o Atlético-GO anunciou a contratação do meia atacante Henry Vaca, de 22 anos, com boas passagens pelas seleções de base da Bolívia e vinculado ao The Strongest, clube daquele país. Henry Vaca foi regularizado em março, mas não disputou nenhuma partida oficial pelo Dragão, seja na Série A como na Copa do Brasil. Ele atuou nos jogos treinos contra Cuiabá-MT e...