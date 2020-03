Esporte Boliviano chega a Goiânia para acertar com o Atlético-GO Jogador, que disputou o Pré-Olímpico com a seleção de seu país, foi observado pelo Dragão e deve assinar contrato com o clube rubro-negro até o fim da temporada

O meia-atacante Henry Vaca, de 22 anos, está em Goiânia para assinar contrato com o Atlético-GO até o fim da temporada. Na sexta-feira (28), o presidente do clube, Adson Batista, já havia confirmado o acerto. O dirigente também descreveu as caracaterísticas que chamaram a atenção do rubro-negro. Vaca vai passar por exames e conhecer o clube antes de ser an...