Esporte Boliviano é importado para reforçar Atlético-GO Diretoria atleticana acertou contratação do meia Henry Vaca, de 22 anos, por empréstimo

O Atlético também se lançou ao mercado sul-americano e está contratando o meia atacante Henry Vaca, de 23 anos, que será cedido pelo The Strongest, da Bolívia, até o final do ano. Na segunda (dia 2 de março) ou terça-feira (dia 3), Henry Vaca deverá estar no clube para fazer exames médicos e assinar contrato. Por isso, o diretor de futebol e presidente do A...