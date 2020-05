O meia-atacante Murilo, de 25 anos, viveu a experiência do retorno ao futebol, nesta sexta-feira (8), em meio à pandemia do novo coronavírus. O jogador esteve em campo na vitória do seu time, o Jeonbuk Motors, por 1 a 0, sobre o Suwon Bluewings, na 1ª rodada da Liga Sul-coreana.

A partida foi disputada em Jeonju com portões fechados para o público. Além disso, os jogadores passaram por uma série de restrições e de monitoramentos antes do jogo. Durante a partida, os jogadores suplentes do Jeonbuk Motors usaram máscaras no banco de reservas.

Para o goiano Murilo, natural de Jataí, a situação foi de muita estranheza, mas também de certa felicidade por ter voltado a jogar futebol. "Não é o normal, mas é um começo", resumiu o jogador.

Para espantar o silêncio das arquibancadas, em uma tentativa de dar outra atmosfera ao jogo, o Jeonbuk Motors instalou caixas de som ao pé do gramado, que emitiam canções de seus fãs. Nos assentos, placas com mensagens de incentivo dos torcedores também tentavam quebrar a sensação de vazio.

O isolamento social, adotado no cotidiano da população da Coreia do Sul, também foi cumprido dentro das quatro linhas. Jogadores foram proibidos de falarem com colegas de equipe, adversários ou árbitros. Apertos de mão também não foram tolerados.

Revelado nas categorias de base do Goiás, Murilo ainda defendeu a Aparecidense no futebol goiano. Em 2018, o jogador foi atuar no futebol paulista e defendeu Linense, Ponte Preta, Novorizontino e Botafogo-SP. No fim de janeiro deste ano, o meia-atacante aceitou proposta para se transferir para Coreia do Sul.