Esporte Bola de Ouro da France Football não será entregue pela 1ª vez na história Direção da revista explicou, por meio de um comunicado, que cancelar o prêmio "não agrada, mas parece ser o mais responsável e lógico"

A revista France Football anunciou nesta segunda-feira (20) que não premiará o melhor jogador do mundo com a tradicional Bola de Ouro neste ano devido aos impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus no futebol. "Um ano tão singular não pode —e não deve— ser tratado como um ano comum. Em caso de dúvida, é melhor se abster do que persistir", disse a revista em com...