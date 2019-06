Esporte Bolívia e Peru jogam no Maracanã Peruanos e bolivianos buscam primeira vitória nesta Copa América

Na outra partida do grupo do Brasil, bolivianos e peruanos medirão forças nesta terça-feira (17), às 18h30, no Estádio do Maracanã, em busca da primeira vitória na competição. Goleada pelos anfitriões por 3 a 0 na abertura da Copa América, a Bolívia ainda busca o primeiro triunfo em 2019. Em cinco partidas na temporada, a seleção perdeu quatro e empatou uma. O técnico...