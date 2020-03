Esporte Bolívar vê evolução do nível físico do Vila Nova Treinador avalia que parte física era principal dificuldade do elenco e, com maior intensidade e melhor preparo, desempenho em campo vai evoluir

O técnico Bolívar vai para seu quarto jogo no comando do Vila Nova. Apesar de ainda não ter conquistado uma vitória no Tigre, o treinador acredita que a preparação física colorada tem evoluído bastante e, com isso, o desempenho em campo vai evoluir. "Detectamos que o nível físico e o trabalho de força estava muito abaixo, o que foi nossa principal dificuldade. Temos ...