Esporte Bolívar traça ideal para recuperação do Vila Nova pós-pandemia Durante paralisação do futebol, técnico observa adversários e evita falar de contratações. Para ele, clube melhor estruturado brigará pelo acesso à Série B

Ainda não se sabe até quando durará a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o técnico do Vila Nova estuda prováveis cenários para que o clube conquiste os objetivos almejados no ano, em especial, o acesso para Série B do Campeonato Brasileiro. Bolívar crê que organização será essencial para o Tigre na temporada. “Por tudo o...