Esporte Bolívar supervisiona treinos físicos e faz planejamento no Vila Nova Treinador colorado acompanha de perto evolução da parte física do elenco e participa de busca por reforços

Mesmo sem poder comandar trabalhos táticos, o técnico Bolívar está acompanhando todos os treinos do Vila Nova. Neste primeiro momento, as atividades são voltadas para recuperação física dos jogadores, mas contam com a supervisão do treinador. Bolívar se apresentou com o restante da comissão técnica e elenco na terça-feira (16). O treinador, que passou quarentena no Rio...