Esporte Bolívar quer dar novo estilo ao Vila Nova Técnico exalta tradição de seu novo clube e trabalhará para armar equipe com essência vilanovense

Intensidade, zelo com a tradição do clube, garra e bom futebol. Esses são alguns elementos que o técnico Bolívar, de 39 anos, quer implementar no Vila Nova sob seu comando. O “General” chegou ao Tigre e já colocou a mão na massa. O relógio trabalha contra o treinador já nessa primeira semana, uma vez que o time colorado tem jogo decisivo contra a Ponte Preta, pela 2ª ...