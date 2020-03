Esporte Bolívar perde três opções para comando do ataque do Vila Nova

Em sua primeira semana completa de trabalho no Vila Nova, o técnico Bolívar terá desfalques no elenco. Os três principais centroavantes – Rafael Barbosa, Nando, Dimba – se recuperam de lesões no departamento médico.O caso de Nando é menos grave. O camisa 9 do Tigre deve estar à disposição para o jogo contra o Jaraguá, no próximo sábado (7), às 17h, no Estádio Amintas de...