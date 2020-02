Esporte Bolívar mira formação ideal de time para Tigre deslanchar em 2020 Novo técnico do Vila Nova pretende fixar um time titular para conseguir mais entrosamento e confiança

O técnico Bolívar usou o treino desta terça para encontrar o time ideal e dar identidade para equipe. Sem intenção de fazer novas contratações, o treinador afirmou que pretende extrair o máximo do elenco e manter uma formação titular. Nesta quarta (26), os relacionados para partida da 2ª fase da Copa do Brasil viajarão. Apesar do pouco tempo de trabalho, o treinad...