Esporte Bolívar lamenta poder de fogo ruim do Vila Nova contra o Jaraguá Vila Nova ainda não marcou gols com o técnico Bolívar no comando. Tigre finalizou pouco contra o Gavião da Serra

Após a primeira derrota no comando do Vila Nova, o técnico Bolívar voltou a lamentar a falta de finalizações da equipe colorada na derrota para o Jaraguá, por 1 a 0. O time ainda não balançou as redes desde a chegada de Bolívar ao time. “Tivemos dificuldades, sofremos um gol em momento que não definimos a marcação. É refletir, saber que precisamos somar pontos...