Esporte Bolívar elogia estreantes do Vila Nova e projeta evolução para 2ª fase Treinador enaltece mudança que os substitutos fizeram na partida e revela que jogadores vão ajudar a definir onde o Tigre jogará na sequência da Série C

Com dificuldades para quebrar as linhas defensivas do Jacuipense, o técnico Bolívar acredita que as alterações que fez no 2º tempo ajudaram o Vila Nova a superar a defesa do Jacupa e vencer o time baiano, no encerramento da fase de grupos da Série C. Para ele, as entradas dos estreantes Hugo Sanches e Maurinho, além de Alan Mineiro, Pedro Bambu e Jonh Lennon, for...