Esporte Bolívar elogia elenco do Vila Nova Antes de duelo com o Botafogo-PB, técnico colorado volta a dizer que confia no plantel que tem em mãos

O técnico Bolívar disse que está satisfeito com o elenco que possui na disputa à Série C do Brasileiro. “Não só trabalho os titulares, mas os que não estão jogando. O Vila está com um elenco muito forte”, frisou Bolívar. No raciocínio dele, quando o time sai para jogar fora, o empate não pode ser descartado. “Os jogadores vêm respondendo bem. Mas, quando você não ganha, a...