Esporte Bolívar elogia coragem do Vila Nova, mas lamenta detalhes em derrota no clássico Treinador disse, após amistoso contra o Atlético-GO, que a equipe colorada enfrentou o Dragão de igual para igual. Para ele, detalhes defensivos fizeram a diferença no resultado do teste

Para o técnico Bolívar, a coragem demonstrada pelo elenco do Vila Nova foi o fator positivo que a equipe colorada demonstrou no amistoso contra o Atlético-GO, neste sábado. Para ele, a derrota por 3 a 0 ocorreu porque o Tigre pegou em detalhes defensivos, que resultaram nos gols do rival rubro-negro. “A construção e coragem que a equipe teve. Mesmo perdendo p...