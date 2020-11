Esporte Bolívar elogia atuação do Vila Nova, mas aponta correções para 2ª fase Treinador acredita que o time colorado precisa aumentar o nível de concentração, tomar melhores decisões e ser eficiente na sequência da Série C

O Vila Nova teve de aguardar a conclusão dos jogos deste sábado (28) para confirmar a classificação à 2ª fase da Série C. Depois do empate com o Treze, o Tigre avançou na competição graças a vitória do Remo sobre o Manaus. O objetivo agora é evoluir para o time crescer no momento certo no campeonato e seguir forte na disputa pelo acesso à Série B 2021. Par...