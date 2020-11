Esporte Bolívar diz que Vila Nova não pode mudar forma de jogo contra o líder Treinador elogia Santa Cruz, mas ressalta que o time colorado construiu campanha sólida e regular na Série C ao atuar com a mesma postura, dentro ou fora de casa

O técnico Bolívar disse, em coletiva nesta quinta-feira (5), que o Vila Nova não mudará sua forma de atuar contra o Santa Cruz, líder do Grupo A da Série C. O treinador explicou que o time colorado construiu campanha sólida na competição nacional ao manter o modo de jogo, dentro ou fora de casa. O Tigre é o vice-líder da chave, com 24 pontos, seis atrás do time pernam...