Esporte Bolívar diz que Vila Nova está indefinido e não levará Alan Mineiro a Fortaleza Treinador colorado tem dúvidas na zaga e no ataque para definir time que enfrentar o Ferroviário-CE, na Arena Castelão

Sem lesões e praticamente com elenco completo nos treinos, o técnico do Vila Nova, Bolívar, explicou algumas situações envolvendo o time que jogará sábado (22), em Fortaleza, pela 3ª rodada da Série C do Brasileiro. O time goiano enfrenta o Ferroviário-CE, às 17 horas, na Arena Casteláo. O treinador colorado jà pôde trabalhar com Gilsinho (atacante), William Formiga (...