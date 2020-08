Esporte Bolívar diz que só soube jogadores que poderia escalar 2 horas antes de estreia Técnico do Vila Nova lamenta episódio dos testes de Covid-19 e elogia jogadores por causa do poder de reação em empate com o Manaus na Série C

Após empate com o Manaus na estreia da Série C, por 1 a 1, na Arena da Amazônia, o técnico do Vila Nova, Bolívar, lamentou os problemas com os testes de Covid-19 do elenco e disse que só soube quais seriam os jogadores quem poderia escalar duas horas antes do jogo. O Tigre viajou para a partida, na sexta-feira (7), sem saber os resultados dos exames de quem foi te...